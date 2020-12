Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (22.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Corona werde den Tourismus verändern. Ein Untergangsszenario sei unwahrscheinlich, aber auch die Wiederherstellung bisheriger Strukturen werde es wohl nicht geben, glaube die Mehrheit der 600 Branchenvertreter, die der Travel Industry Club (TIC) nach den Perspektiven für 2025 befragt habe. TUI setze indes auf den Sommer 2021."Je größer die Reiseeinschränkungen, desto höher die Wertschätzung für Reisen", habe Marek Andryszak, Vorsitzender der Geschäftsführung von TUI Deutschland, gesagt. "In diesem Jahr zählt Reisen zu den am stärksten vermissten Aktivitäten. Das merken wir besonders an den Zugriffszahlen auf TUI.com, wo sich die Bundesbürger aktuell intensiv über ihre Urlaubsoptionen im nächsten Jahr informieren", so Andryszak.Und auch aus der TIC-Umfrage, die durch die Unternehmensberatung Dr. Fried & Partner ausgewertet worden sei, gehe eindeutig hervor: Sobald möglich, würden die Kunden wieder reisen - auch international. Im Jahr 2025 bestimmten Digitalisierung, Flexibilität und Nachhaltigkeit das Kundenverhalten.TUI versuche, mit einem (richtigen) Strategie-Schwenk der Krise zu trotzen: schlankere Strukturen, weniger bilanzielle Assets und mehr Digitalisierung. Dennoch brauche es zusätzlich eine mittelfristige Erholung des Tourismus. Die hänge von Tempo und Effizienz des Impf-Prozesses ab und dem Einsetzen der viel zitierten Herden-Immunität. Die TUI-Aktie sei vor dem Hintergrund eine spekulative Wette und habe gestern die Stopp-Marke des "Aktionär" von 4,10 Euro gerissen.Ein Neueinstieg drängt sich erstmal nicht auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link