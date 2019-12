Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (05.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe nach einigen schwachen Tagen im gestrigen Handel endlich wieder deutlich zulegen können. Dennoch habe der Kurs nach wie vor damit zu kämpfen, dass nach und nach Analysten ihre Kaufempfehlungen nach der kräftigen Rally seit dem Sommer zurückziehen würden.Dennoch sollten Anleger nicht in Panik geraten. Das Gros der Experten bleibe für die TUI-Aktie weiterhin optimistisch gestimmt. Neun Analysten würden derzeit zum Kauf raten und nur zwei den Verkauf empfehlen. Zwölfmal laute das Anlagevotum "halten".Es bleibe dabei: "Der Aktionär" sei für die TUI-Aktie weiterhin positiv gestimmt. Schließlich seien die Perspektiven für das Unternehmen u.a. durch das starke Kreuzfahrtgeschäfts und der Pleite des Rivalen Thomas Cook nach wie vor gut, zudem sei die Bewertung günstig. Mutige Anleger könnten weiterhin zugreifen. Der Stopp sollte bei 9,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: