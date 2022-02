Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (09.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Reisebetreiber habe mit seinen jüngst vorgelegten Zahlen enttäuscht. Die Hoffnungen würden nun vor allem auf einem starken Sommer 2022 ruhen. Immerhin wolle TUI seine Schulden weiter abbauen. Und: Die Aktionäre würden für weitere Kapitalmaßnahmen grünes Licht geben. Die Aktie könne "dennoch" satt zulegen und stehe nun vor einer wichtigen Hürde.Konkret hätten die Eigentümer in der virtuellen Hauptversammlung am Dienstag den Weg für weitere Kapitalerhöhungen im Volumen von 1,7 Milliarden Euro geebnet. Ein wichtiges Ziel dabei laut der TUI-Führung: "Beinfreiheit", um die Rückzahlung weiterer Staatshilfen anzugehen. Das zuletzt hinzugekommene Kapital dürfe das Management entsprechend nutzen, um eine stille Beteiligung des Bundes abzulösen. Gleichzeitig dürften weitere Anleihen ausgegeben werden, die sich bei Bedarf noch in TUI-Aktien umwandeln lassen würden.Die Unterstützung durch den Steuerzahler sei umstritten gewesen - Kritiker hätten gemeint, der Vorstand habe in den Jahren vor der Pandemie seine Hausaufgaben besser erledigen müssen. Joussen habe schon zuvor ein Sparprogramm entworfen, das in der akuten Krise dann erweitert worden sei. Bis zum Herbst wolle er es "zu 90 Prozent" abgeschlossen haben, 2023 sollten die jährlichen Kosten um 400 Millionen Euro gesunken sein.Die Analysten würden das Zahlenwerk durchaus unterschiedlich beurteilen. Jefferies etwa habe die TUI-Aktie nach den Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 2,10 Euro belassen. Der Verlust des Reisekonzerns liege über der Konsensschätzung, heiße es in einer aktuellen Studie. Mittelfristig sehe das US-Analysehaus zudem weiterhin Risiken für die Liquidität und die Bilanz. Die Bewertung der Aktie erscheine angemessen. Die Deutsche Bank dagegen habe ihr Kursziel von 2,90 auf 3,10 angehoben und dabei das "Hold"-Votum bestätigt.Aus Sicht des AKTIONÄR eigne sich TUI nach wie vor - aufgrund des ungünstigen Chance-Risiko-Verhältnisses - nicht als solides Langfristinvestment. Zum einen sei die übergeordnete Corona-Lage weiterhin unsicher - ein Top-Sommer 2022 sei keineswegs ausgemachte Sache. Zum anderen seien die Netto-Schulden (rund fünf Milliarden Euro) weiterhin hoch und es würden weitere Kapitalerhöhungen drohen. Der Weg dafür wäre jedenfalls seit dem gestrigen Dienstag frei.Erfahrene Trader könnten jedoch einen Zock riskieren, wenn die TUI-Aktie den GD200 bei 3,25 Euro überwindet, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.02.2022)(Mit Material von dpa-AFX)