Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,978 EUR -2,74% (14.07.2020, 13:50)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,976 EUR -4,99% (14.07.2020, 13:35)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern erkenne die Zeichen der Zeit und handelt. Der Reiseveranstalter wolle nun immerhin allen britischen Touristen im Falle einer Corona-Erkrankung bestimmte Kosten erstatten, so die britische Online-Publikation "The Scotsman". Das könnte einige bisher Unentschlossene doch noch zu einer Sommer-Reise bewegen. Der Schritt sei richtig und gut - die TUI-Aktie stehe dennoch in einem schwachen Gesamtmarkt unter Druck.Die TUI kämpfe wieder einmal mit der wichtigen 4-Euro-Marke. Die darunter befindliche Widerstandszone im Bereich 3,93 bis 3,96 Euro sei zuletzt immerhin zweimal erfolgreich getestet worden. Nach oben müsste der Bereich zwischen 4,20 bis 4,23 Euro und v.a. die 50-Tage-Linie bei 4,33 Euro überwunden werden, damit sich das charttechnische Bild wieder deutlich aufhelle.TUI kämpfe mit allen Mitteln gegen die Corona-Krise. Die heutige Ankündigung, Urlaubern im Falle einer Corona-Erkrankung die Kosten zurückzuzahlen, sei ein richtiger Ansatz. Dennoch sei fraglich, wieviel "zusätzliches Geschäft" dieses neue zusätzliche Leistungsversprechen generiere. Die TUI-Aktie sei angesichts der Unsicherheiten und Risiken derzeit nur für Trader interessant, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: