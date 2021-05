Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,12 EUR +3,21% (03.05.2021, 10:26)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,13 EUR +3,85% (03.05.2021, 10:11)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (03.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nachdem der Startschuss für die Urlaubs-Saison 2021 "an Land" jüngst förmlich ertönt sei, bereite sich TUI parallel auch auf den Neustart der Kreuzfahrt vor, wie die Touristik-Zeitschrift "fvw" berichtet habe. Zum Spätsommer rechne TUI Cruises (Gemeinschaftsunternehmen von TUI und Royal Caribbean) mit einer "hohen aufgestauten Nachfrage".Immerhin 80.000 Gäste habe TUI Cruises seit vergangenem Sommer befördert. In den kommenden Monaten sollten es deutlich mehr werden: "Unsere Schiffe sind schon in der Nähe der Häfen an der deutschen Nord- und Ostseeküste", habe Sandra Pfützenreuter, für Verkauf und Key Accounts bei TUI Cruises verantwortlich, gegenüber der "fvw" gesagt."Wenn Abfahrten wieder erlaubt sind, können wir schnell wieder starten", so Pfützenreuter.Auch auf Reisen im Mittelmeer bereite sich das Hamburger Unternehmen vor. Vom 13. Mai an sei dort zumindest ein Schiff schon wieder mit Griechenland-Fahrten aktiv. Vor der Abfahrt seien ein PCR-Test und ein Schnelltest notwendig, auch für bereits Geimpfte.Der Re-Start der Kreuzfahrtschiffe sei in Sicht. Überdies sehe es mittlerweile an den verschiedensten Fronten ganz gut aus: TUI habe weitere Ziele ausgenommen. So seien am Samstag die ersten Flieger auf den mallorquinischen Schwestern-Inseln Ibiza und Formentera gelandet - demnächst fliege TUIfly dann Richtung Algarve und Griechenland. Zudem nehme die Impf-Kampagne in Deutschland endlich Fahrt auf. Und Merkel und Co würden an Öffnungsplänen für den Deutschland-Tourismus arbeiten.Kurzum: Engagierte Anleger bleiben bei der TUI-Aktie weiterhin an Bord und setzen auf höhere Kurse, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.05.2021)