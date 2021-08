Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,972 EUR +2,53% (12.08.2021, 12:00)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,966 EUR +1,15% (12.08.2021, 11:46)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (12.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe auf den ersten Blick wenig erfreuliche Q3-Zahlen vorgelegt. So verfehle der Reisekonzern aus Hannover sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis deutlich die Erwartungen der Analysten. Auch das Sommergeschäft entwickle sich nicht wie erhofft. Doch eine Kennzahl mache Hoffnung und stütze die TUI-Aktie.Der Reihe nach: In den drei Monaten per Ende Juni seien die Erlöse kräftig gestiegen - von 71,8 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum - auf 650 Millionen Euro. Analysten hätten allerdings mit deutlich mehr gerechnet, und zwar mit Einnahmen in Höhe von 1,3 Milliarden Euro.Gleiches Bild beim Ergebnis: Die operativen Verluste (EBIT) hätten sich um 43 Prozent auf 669,8 Millionen Euro verringert. Die Experten hätten bei dieser Kennzahl 460 Millionen Euro Miese auf ihren Zetteln stehen gehabt. Unter dem Strich sei ein Verlust von rund 935 Millionen Euro angefallen - verglichen mit einem Minus von 1,48 Milliarden Euro im Vorjahresquartal. Die Analysten seien von 500 Millionen Euro im roten Bereich ausgegangen.Folge: Die Hannoveraner würden dadurch ein negatives Eigenkapital von 525 Millionen Euro ausweisen - nach einem noch positiven Eigenkapital von 193 Millionen Euro drei Monate zuvor. Seit der Finanzkrise 2008 gelte eine Überschuldung allerdings nicht mehr als Insolvenzgrund, sofern das Unternehmen glaubhaft eine Weiterführungsperspektive aufzeige.Zumindest kurzfristig sei nicht die große Wende in Sicht: Der weltgrößte Reisekonzern TUI rechne nach einem weiteren Verlustquartal mit einem schwächeren Sommergeschäft als bislang. Das Reiseangebot in den wichtigsten Urlaubsmonaten solle nun nur noch 60 Prozent des Vorkrisenniveaus von 2019 erreichen, wie der vom deutschen Staat gestützte Konzern bei der Vorlage der Zwischenbilanz am Donnerstag in Hannover mitgeteilt habe. Im Mai habe Konzern-Boss Fritz Joussen noch 75 Prozent angepeilt.Die TUI-Aktie gewinne am Donnerstag 2,3 Prozent und notiere wieder über der 4-Euro-Marke (4,02 Euro).TUI habe sicherlich keine starken Zahlen vorgelegt. Allerdings sei das im Grunde aufgrund der Delta-Problematik durchaus absehbar gewesen. Immerhin belege der positive Cashflow, dass die Umstrukturierungsmaßnahmen greifen würden.Die Aktie, die zuletzt einen kurzfristigen Aufwärtstrend ausgebildet habe, könnte mit dem Überspringen der 200-Tage-Linie ein frisches Kaufsignal generieren. Bis dahin sollten Anleger allerdings erstmal die Füße stillhalten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.08.2021)Mit Material von dpa-AFX