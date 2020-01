Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (10.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Neben der Unsicherheit wegen des Brexits und dem Ausfall der Flugzeuge des Typs Boeing 737 Max habe auch ein dritter Faktor TUIs Konzernergebnis im abgelaufenen Geschäftsjahr belastet: Die etwas schwächere Auslastung der vielen Hotels in Spanien. Denn dort sei der Reisekonzern v.a. durch die Tochter RIU sehr stark vertreten. Und da es 2019 offenbar überraschend viele Urlaueber eher ins östliche statt in das stärker von der TUI dominierte westliche Mittelmeer gezogen habe, habe das Unternehmen bereits im Februar seine Prognosen kürzen müssen. Natürlich könne ein derartiger Schritt auch für dieses Jahr nicht komplett ausgeschlossen werden. Offenbar drohe aber zumindest diesbezüglich aktuell kein Gegenwind, denn die TUI selbst zeige sich mit der Entwicklung der Buchungen für den Sommer 2020 anscheinend zufrieden.Die Perspektiven für TUI seien nach wie vor gut. Da die Dividendenperle immer noch günstig bewertet sei, könnten mutige Anleger weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 9,70 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.01.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze TUI-Aktie: