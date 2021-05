Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (11.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für TUI habe sich die Gemengelage zuletzt zum Positiven verändert. So fliege der Reiseveranstalter bereits einige wichtige Destinationen - zusätzlich zu Mallorca - wieder an. Und der EU-Impfpass, der im Juni kommen solle, könnte für den Mittelmeer-Spezialisten zu einem größeren Gamechanger werden. Morgen würden die Hannoveraner erstmal ihre Bücher öffnen. Das könnten Anleger erwarten.Konkret würden von Bloomberg befragte Analysten für das zweite Quartal im Konsens Umsätze in Höhe von 401 Millionen Euro und ein negatives Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von 733 Millionen Euro prognostizieren.Zum Vergleich: Im vergleichbaren Zeitraum im Vor-Corona-Jahr 2019 habe der Reisekonzern Erlöse in Höhe von 3,1 Milliarden Euro und operative Verluste (EBIT) lediglich von 242 Millionen Euro verzeichnet. Und auch im ersten Jahresviertel des Pandemiejahres, also das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2019/2020 bei TUI, hätten die Einnahmen immer noch 2,8 Milliarden Euro betragen.Der entscheidende Punkt: Wichtiger als die Zahlen werde der Ausblick sein, den TUI-Boss Fritz Joussen am Mittwoch verkünde. Dabei seien insbesondere die aktuellen Buchungszahlen für die wichtigen Sommer-Destinationen in Südeuropa entscheidend.Die TUI-Aktie liege am Dienstag mit rund zwei Prozent im Minus und notiere dabei knapp über der Fünf-Euro-Marke.DER AKTIONÄR ist dank fortschreitender Impfkampagne und sinkenden Infektionszahlen in Europa weiterhin optimistisch für TUI gestimmt. Investierte Anleger bleiben weiter an Bord, etwaige Neueinsteiger warten besser die Q2-Zahlen ab, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 11.05.2021)