Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (07.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Mit der EU-Zulassung des Moderna-Impfstoffes sei nun ein weiteres Präparat gegen Corona auf dem Markt. Das sorge bei der Tourismus-Branche für zusätzlichen Optimismus. Dementsprechend zeige sich auch TUI-Chef Fritz Joussen zuversichtlich."Die europäische Zulassung für Moderna ist ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf gegen die Jahrhundertpandemie. BioNTech/Pfizer und Moderna sind die Ersten", so Joussen. Es werde aber mehr Anbieter und mehr verfügbaren Impfstoff geben. "Je mehr sichere Impfstoffe zugelassen sind, desto mehr Menschen können geimpft werden und dann auch wieder Reisen und Urlaub machen", ergänze der TUI-Boss.Alles andere als "Urlaubsstimmung" hätten derzeit die Piloten der konzerneigenen Fluglinie TUIfly. So lehne der Mutterkonzern TUI nach Angaben der Piloten-Gewerkschaft eine Schlichtung im Streit über Stellenstreichungen ab, berichte Reuters. Ein TUIfly-Sprecher habe gesagt, eine Schlichtung sei kein Thema. Vielmehr sei man in einem sogenannten Einigungsstellenverfahren. Hier werde ein bereits gerichtlich bestellter Mediator Gespräche zum Sozialplan und Interessenausgleich begleiten.Die Zulassung des zweiten Impfstoffes nährt die Hoffnung, dass im kommenden Sommer viele Menschen geimpft sein können und TUI dadurch einen Tourismus- bzw. Buchungs-Boom erlebt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Die Urlaubs-Sehnsucht und der Nachholbedarf der Menschen sei jedenfalls riesengroß.DER AKTIONÄR, der die TUI-Aktie in seinem Langfrist-Depot halte, sei für das Papier des weltgrößten Reiseveranstalters nach wie vor vorsichtig optimistisch. (Analyse vom 07.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link