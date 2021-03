Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (23.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Eigentlich hätten der Tourismus und die Anleger gehofft, dass Reisen - mit einer Vielzahl von Regeln und Vorgaben - wieder sukzessive möglich seien. Die Aufhebung der Reisewarnung für die so beliebten Balearen sei ein konkreter positiver Öffnungsschritt gewesen und habe den Optimismus verstärkt. Eine aktuelle Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel dürfte sich für die Branche aber gerade wie ein Nackenschlag anfühlen - ein Schlag, den heute auch die TUI-Aktie zu spüren bekomme."Insgesamt verhehle ich nicht, dass wir eigentlich den Reisehinweis geben, dass man eben nicht reisen sollte in diesem Jahr", habe Merkel bei der Pressekonferenz nach dem Corona-Gipfel geagt, wie Bild.de berichte. Sie habe sogar ergänzt: "Und deshalb versuchen wir mit den uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Mitteln das zu erreichen, was wir können." Mehr ins Details sei sie hierzu jedoch nicht gegangen.Bis vor einigen Tagen habe es noch Hoffnung in der Branche gegeben, dass der Reiseverkehr über Ostern oder spätestens im Sommer wieder anziehe. Nun aber mache sich wegen wieder steigender Infektionszahlen große Ernüchterung breit. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) habe massive Kritik daran geübt, dass die Ferieninsel Mallorca von der Liste der Risikogebiete gestrichen und eine Reisewarnung aufgehoben worden sei.Klar, Merkel nehme der Branche mit ihren Aussagen aktuell den Optimismus. Dennoch sei es noch lange keine ausgemachte Sache, dass der Wille der Bundeskanzlerin auch Realität werde. Veranstalter und Verband dürften da gewaltig opponieren. Denn: Die Tourismuswirtschaft bleibe in Deutschland mit rund Millionen Beschäftigten eine wichtige Wirtschaftskraft und großer Arbeitgeber. Und auch die Gerichte dürften in dieser Frage sicherlich verstärkt zum Einsatz kommen. Die TUI-Aktie, die heute deutlich verliere, finde im Bereich von 4 Euro eine Unterstützung. Anleger sollten den Stopp bei 3,60 Euro beachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link