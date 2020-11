Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,294 EUR -1,35% (02.11.2020, 15:21)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,32 EUR -1,31% (02.11.2020, 15:06)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (02.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe den Oktober - dank eines Schlussspurts in den letzten Handelstagen - immerhin mit einem kleinen Plus abgeschlossen. Dennoch seien die Aussichten für den Touristik-Konzern alles andere als sonnig. So habe das Robert-Koch-Institut (RKI) seine Liste mit Risikogebieten wegen steigender Neuinfektionen um viele europäische Regionen ergänzt. Die TUI-Aktie quittiere die aktuelle Meldungslage mit einem Minus von rund zwei Prozent.In Europa gebe es im Grunde kaum noch Regionen, für die keine Reisewarnung bestehe. Bulgarien, Kroatien, Slowenien und Ungarn seien nun komplett zu Risikogebieten erklärt worden, was automatisch zu einer Reisewarnung des Auswärtigen Amts führe. Zudem sei auch Zypern neues Mitglied auf der - aus touristischer Sicht - unsäglichen Liste.Im beliebten Urlaubsziel Österreich habe es nun auch Kärnten getroffen. Damit gebe es landesweit nur noch zwei Ausnahmen, die Gemeinden Mittelberg und Jungholz im Kleinwalsertal. Und in Italien sei Kalabrien im Süden des Landes die einzig verbliebene Region, die kein Risikogebiet sei. Erstmals seien auch Gebiete in Griechenland (West-Makedonien) und Lettland (etwa Riga) als Risikogebiete eingestuft worden.Weitere Regionen kämen in Dänemark, Litauen, Portugal und Schweden hinzu. Auch die Stadtstaaten Monaco und der Vatikan sowie die Republik San Marino seien nun Risikogebiete. Immerhin: Die Kanaren seien weiterhin keine touristische Tabu-Zone und könnten bereist werden.Die TUI-Aktie ist weiterhin zu meiden - auch wenn sich zwischenzeitlich immer mal wieder Trading-Chancen ergeben können, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.11.2020)Mit Material von dpa-AFX