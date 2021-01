Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie: TUAG00

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie: TUI1

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie: TUIFF

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.01.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TUI: Kursabschlag lockt zahlreiche Zocker an - AktienanalyseAm Morgen des 8. Januar trauten die Aktionäre der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ihren Augen nicht: Die Papiere eröffneten im Xetra-Handel mit einem Minus von 19 Prozent bei 4,40 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nicht wenige hätten eine Kaufchance gewittert. Schließlich würde der Konzern zu den Gewinnern der Erholung der Reisetätigkeiten nach Corona gehören, so die Überlegung. Die Zockergemeinde habe den Titel in der Spitze auf beinahe 5 Euro nach oben getrieben.Was dabei übersehen worden sei: TUI führe aktuell die jüngst auf der Hauptversammlung beschlossene Kapitalerhöhung durch. Dabei wolle der Staat bei TUI einsteigen und den Konzern damit mehr oder weniger vor der Pleite bewahren. Denn bekanntermaßen sei durch die Pandemie das Reisegeschäft völlig zusammengebrochen. Was den Kurs also habe einknicken lassen, sei nichts anderes als der Bezugsrechtsabschlag im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung gewesen."TUI hätte also mit 3,42 Euro eröffnen müssen und zu diesem Kurs hätte der Aktionär nichts gewonnen oder verloren gehabt, da er noch Bezugsrechte für 2,02 Euro besessen hätte", rechne Börsenexperte Matthias Schmitt von "finanzgeschichten. com" vor. Stattdessen hätten Aktie und Bezugsrecht gemeinsam in der Spitze bei beinahe 8 Euro gestanden, woraus sich ein Plus von beinahe unfassbaren 46,4 Prozent gegenüber dem Vortagesstand errechne. Unter Berücksichtigung aller neuen Aktien sei der Börsenwert von TUI nun beinahe so hoch wie vor der Corona-Krise. Da aber in den Sternen stehe, ob und wann das Reisegeschäft wieder auf das Vorkrisenniveau zurückkehren werde, mache diese Bewertung wenig Sinn.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: