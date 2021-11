XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.(11.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär".Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Erst im August habe die Kreuzfahrten-Tochter mehrere Reisen absagen müssen, nun würden weitere Reisen von TUI Cruises gecancelt. Die Pause von "Mein Schiff 5", das Ende Oktober für ein paar Wochen außer Dienst gestellt worden sei, müsse verlängert werden. Für die betroffenen Passagiere eine bittere Nachricht. Betroffen seien vier Reisen nach Asien. Drei sollten ab Singapur starten: vom 5. Januar bis 19. Januar, dann vom 19. Januar bis zum 2. Februar, und anschließend vom 2. Februar bis zum 16. Februar. Ab diesem Zeitpunkt wären auch die Reisen nach Vietnam und Hongkong gestartet, doch daraus werde nun nichts. Das Auswärtige Amt rate derweil komplett von Kreuzfahrten ab. Die TUI-Aktie leide.Die Aktie der TUI-Cruises-Muttergesellschaft gebe am Donnerstag dennoch in ansonsten freundlichem Börsenumfeld um gut 4% nach. Dabei rutsche der TUI-Kurs auch wieder deutlich unter die 50-Tage-Linie, die aktuell bei 2,88 Euro verlaufe.Die Lage im Tourismus im Allgemeinen und bei Pauschalreisen im Speziellen dürfte mit Blick auf die aktuellen Corona-Zahlen weiterhin schwierig bleiben. Weitere Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr seien nicht auszuschließen. Ein Investment in der TUI-Aktie dränge sich weiterhin nicht auf, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.11.2021)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:2,71 EUR -4,64% (11.11.2021, 13:07)