4,144 EUR +2,50% (15.07.2020, 13:51)



4,156 EUR +5,75% (15.07.2020, 13:35)



DE000TUAG000



TUAG00



TUI1



TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (15.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe seit Mitte Juni rund 30 Prozent an Wert verloren. Da habe der Titel deutlich über der 5-Euro-Marke gelegen, und Hoffnungen auf eine relativ gute Sommer-Saison hätten Hochkonjunktur gehabt. Seitdem sei das Corona-Thema wieder verstärkt in den Vordergrund der Anleger gerückt. Immerhin habe es die Aktie des Touristik-Konzerns geschafft, den Bereich knapp unter der 4-Euro-Marke mehrfach erfolgreich zu verteidigen. Und fast täglich kämen News, die jedweden Fortschritt im Tagesgeschäft adressieren würden. So solle das Kreuzfahrt-Geschäft allmählich wieder anlaufen.TUI Cruises habe bereits ein Kurzreisen-Programm ab Hamburg gestartet, und jetzt komme auch der Abfahrtshafen "Kiel" an die Reihe. Von dort aus würden vom 31. Juli die Hochsee-Dampfer zu drei- bis viertägigen Kurzkreuzfahrten in See stechen. Auch die TUI-Luxusschwester Hapag-Lloyd wolle in den kommenden Wochen mit einem ähnlichen Konzept wieder durchstarten.Das Thema Corona habe der weltweit größte Reiseveranstalter dabei im Blick. So sei für TUI Cruises ein 10-Punkte-Plan aufgestellt worden, der unter anderem eine auf 60 Prozent reduzierte Passagierkapazität an Bord, Abstandsregeln und besondere Hygiene-Maßnahmen umfasse.Herausfordernd bis sehr schwierig dürften aus Sicht des "Aktionär" die kommenden Monate für TUI angesichts der unberechenbaren Corona-Pandemie bleiben. Für Investoren, die ein solides Investment suchen würden, sei der Touristik-Konzern nicht geeignet.Allenfalls Zocker können auf temporär positive Entwicklungen wetten, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link