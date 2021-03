Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (08.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nach dem jüngsten Kompromiss bei TUIfly wolle TUI an der alles entscheidenden Reisefront (weiter) vorwärts kommen. So habe Deutschland-Chef Marek Andryszak die verantwortlichen Politiker aufgefordert, den Veranstaltern klare Vorgaben für Urlaubsreisen unter Corona-Bedingungen zu machen. Die TUI-Aktie könne davon im frühen Handel profitieren."Wer jetzt eine Reise bucht, möchte wissen, wann er wieder ins Flugzeug steigen oder an Bord eines Schiffes gehen kann", habe der Vorsitzende der Tui- Deutschland-Geschäftsführung, Marek Andryszak, dem Portal T-Online (Sonntag) gesagt. "Mein Appell an die Politik lautet deshalb: Gehen Sie mit uns eine Partnerschaft ein, machen Sie Vorgaben fürs Verreisen. Und wir setzen das dann um."Nach Ansicht von Andryszak könnte es "eine klare Ansage geben, dass jeder Urlauber vor der Abreise einen negativen Test vorweisen muss, der nicht älter als 48 Stunden ist". Die Reiseanbieter sollten diesen kontrollieren. "Wer keinen hat, fliegt nicht mit. Und genauso könnte man es bei der Rückreise halten."Mit steigenden Reisepreisen rechne der Manager nicht - im Gegenteil: "Der Urlaub wird dieses Jahr sogar günstiger werden", so Andryszak. Vergleiche man dieselben Reisezeiten und dieselben Reiselängen, würden die Reisen eher billiger, weil viele Hotels nicht voll ausgelastet seien.Klare Vorgaben und Verabredungen in Sachen Corona würden dem Tourismus natürlich helfen, wieder Fuß zu fassen. Insbesondere sollte es zu keiner dritten Welle kommen. Charttechnisch wichtig wäre zudem, dass die 50-Tage-Linie bei 4,12 Euro nicht gerissen werde."Der Aktionär" hatte die TUI-Aktie in seiner Ausgabe 03/21 bei einem Kurs von 3,93 Euro zum Kauf empfohlen. Engagierte Anleger bleiben an Bord, setzen aber unbedingt bei 3,60 Euro einen Stopp-Loss, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 08.03.2021)Mit Material von dpa-AFX