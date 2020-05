XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,61 EUR +18,17% (26.05.2020, 11:46)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (26.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Bisher seien es nur Andeutungen gewesen, jetzt sei es offenbar Realität: Laut der Deutschen Presseagentur wolle die Bundesregierung direkt nach dem 15. Juni die weltweite Reisewarnung für 31 europäische Staaten aufheben. Das gehe aus dem Entwurf für ein Eckpunktepapier "Kriterien zur Ermöglichung des innereuropäischen Tourismus" hervor, der wohl bereits am Mittwoch beschlossen werden solle. Die TUI-Aktie kenne kein Halten mehr.Die TUI-Aktie habe durch die Aussicht auf flächendeckende Grenzöffnungen und damit Urlaubreisen in 31 Ländern gewaltigen Auftrieb erhalten. Voraussetzung dafür sei aber, dass die Corona-Pandemie TUIs "Sommersaison-2020-Perspektive" keinen Strich durch die Rechnung mache - und es zu keiner neuerlichen Verschlechterung der Situation komme. Trotz aller Chancen würden die skizzierten Risiken aus fundamentaler Sicht bestehen bleiben. Rein charttechnisch könnte die TUI-Aktie ihren Lauf fortsetzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2020)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:4,657 EUR +13,03% (26.05.2020, 12:01)