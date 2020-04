XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,797 EUR +1,06% (17.04.2020, 15:29)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,797 EUR +0,21% (17.04.2020, 15:44)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (17.04.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Noch immer sei völlig unklar, wann Touristik-Konzerne ihr Geschäft zumindest wieder teilweise fortführen könnten. Die jüngsten Meldungen aus vielen Ländern Europas, dass die Eindämmung geglückt und nun gewisse Lockerungen gewagt würden, seien zumindest schon mal positiv zu werten.Seit dem Tief im März sei der Kurs der TUI-Aktie bereits wieder um mehr als 60% gestiegen. Im heutigen Handel habe es dabei auch noch Gegenwind von der UBS gegeben. Deren Analysten hätten die TUI-Aktie nach längerer Zeit mal wieder unter die Lupe genommen und dabei das Kursziel gedrittelt! Nachdem der faire Wert für die auch in London handelbare Aktie bisher auf 970 Britische Pence (umgerechnet 11,14 Euro) beziffert worden sei, laute das neue Ziel nun nur noch 290 Pence. Die Einstufung sei indes mit "neutral" bestätigt worden.Die TUI-Aktie bleibe aufgrund der schwer abwägbaren Risiken weitrhin ein sehr heißes Eisen. Daher sollten trotz der sehr günstigen Bewertung nur mutige Anleger mit einem langen Anlagehorizont zugreifen. Wichtig hierbei: Das eingesetzte Kapital sollte mit einem Stoppkurs bei 3,20 Euro abgesichert werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.04.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: