Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,324 EUR +5,73% (22.10.2020, 21:01)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,375 EUR +5,77% (22.10.2020, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (22.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Hoffnung für TUIs Wintergeschäft: Die Bundesregierung habe heute angekündigt, die Reisewarnung für die Kanaren zum 24. Oktober zurückzunehmen. Die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns quittiere diese Nachricht mit einem sonnigen Tages-Plus.Es habe sich seit Anfang Oktober im Grunde abgezeichnet: Das Robert-Koch-Institut cancele nun tatsächlich die Reisewarnung für die Kanarischen Inseln auf. Denn die Infektionszahlen auf den Atlantik-Inseln seien in den vergangenen Tagen kontinuierlich gesunken. Die Neuinfektionen seien deutlich unter den Schwellenwert von 50 pro 100.000 Einwohner gefallen.Aktuell liege der Sieben-Tage-Inzidenzwert für die Kanaren bei 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Mit dem Ende der Reisewarnung seien keine Corona-Tests mehr nötig und es entfalle die Quarantänepflicht, die zum 8. November für Reisen in Risikogebiete greife.Die Nachricht sei de facto positiv für TUI und dürfte auf der Einnahmenseite entsprechend zu Buche schlagen. So seien die Kanaren eine äußerst beliebte Destination in den Wintermonaten. Dennoch habe es der Reiseveranstalter in diesen extremen Corona-Zeiten nach wie vor sehr schwer. Als solides Investment kommt die TUI-Aktie deshalb nicht in Frage - auf absehbare Zeit werden sich allenfalls Trading-Chancen ergeben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link