Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,78 EUR -5,26% (14.05.2020, 16:25)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,79 EUR -5,42% (14.05.2020, 16:41)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.05.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).Während TUI bis einschließlich Februar eine starke operative Entwicklung gezeigt habe, habe der März aufgrund der infolge der Corona-Krise notwendig gewordenen Aussetzung des Geschäftsbetriebs schwer belastet. Während der Konzernumsatz im ersten Halbjahr (Oktober bis März) deslaufenden Geschäftsjahres nur leicht um 0,6% auf EUR 6,639 Mrd. zurückgegangen sei, habe das zweite Quartal (Januar bis März) mit -10,1% auf EUR 2,788 Mrd. bereits deutlichere Einbußen gezeigt.Signifikant habe sich der Geschäftseinbruch im Ergebnis bemerkbar gemacht. Das saisontypisch negative bereinigte EBIT sei in H1 von EUR -301,6 Mio. auf EUR -826,8 Mio. bzw. in Q2 von EUR -218,5 Mio. auf EUR -680,1 Mio. gefallen. Es habe sich ein Konzernverlust von EUR -845,8 Mio. (Vj.: EUR -289,1 Mio.) in H1 bzw. von EUR -740,5 Mio. (VJ.:EUR -176,9 Mio.) in Q2 ergeben. Dies habe einem Ergebnis je Aktie von EUR -1,51 (VJ.: EUR -0,58) in H1 bzw. EUR -1,30 (Vj.: EUR -0,35) in Q2 entsprochen.TUI sei strategisch gut positioniert. Mit der erfolgreichen Umsetzung der eingeleiteten Maßnahmen dürfte der Konzern zukünftig gestärkt an den nach wie vor intakten langfristigen Wachstumstrend der Branche anknüpfen. Allerdings bleibe die Durststrecke bis dahin noch sehr herausfordernd. Der Hauptfokus müsse aktuell auf dem Thema Liquidität liegen. Ein (eingeschränkter) Neustart im Sommergeschäft sei daher essentiell.