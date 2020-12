Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie habe dank der guten Impfstoff-News eine beachtliche Klettertour hingelegt. In der Spitze sei es für das Papier des Reiseveranstalters bis auf 6,47 Euro gegangen. Zuletzt sei die Impfstoff-Euphorie allerdings aufgrund des aktuellen Corona-Geschehens zusehends verflogen. Immerhin: Trotz der gestrigen Lockdown-Beschlüsse scheinen Kreuzfahrten weiterhin möglich zu sein.Im Rahmen der aktuellen Lockdown-Maßnahmen würden Kreuzfahrten nicht explizit verboten. Merkel und Co würden nur darum bitten, "von nicht notwendigen Reisen anzusehen". Dieser Appel bleibe vorerst - wie das gesamte Maßnahmen-Paket - bis zum 10. Januar gültig.TUI Cruises (ein Gemeinschaftsunternehmen von TUI und Royal Caribbean) habe bereits im Rahmen des Teil-Lockdowns die Möglichkeit der Passagierbeförderung wahrgenommen und Kanaren-Kreuzfahrten durchgeführt - konform mit den Beschlüssen, die die Bundesregierung damals und aktuell ausgesprochen habe.Die Kanaren würden nach wie vor nicht als Risikogebiet aus deutscher Sicht gelten, obwohl die 50er Inzidenz vor Ort in den letzten sieben Tage überschritten worden sei. Ob TUI tatsächlich dieses Reiseziel weiterhin nutze, bleibe indes abzuwarten.Die aktuellen Corona-Zahlen und die Lockdown-Maßnahmen hätten den Anlegern die Euphorie genommen und damit vielfach auf die Verkäuferseite wechseln lassen. Dennoch: Die Comeback-Fantasie für TUI sei dank der positiven Impfstoff-Entwicklungen in jedem Fall gegeben.Investierte Anleger bleiben weiterhin dabei und beachten unbedingt den Stopp-Loss-Kurs bei 4,10 Euro. (Analyse vom 14.12.2020)