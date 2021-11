Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (29.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Für den Tourismus und damit auch für TUI sei die kürzlich in Südafrika entdeckte Coronavirus-Variante eine neue Hiobsbotschaft. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und ein deutscher Top-Virologe kämen nämlich im Rahmen von Ersteinschätzungen zu wenig positiven Ergebnissen. Keine guten Vorzeichen für die TUI-Aktie zu Wochenbeginn.Das Problem: Mittlerweile seien in etlichen Ländern - darunter auch Deutschland - Fälle der Variante aufgetaucht. Am Wochenende sei sie in München vom Max-von-Pettenkofer-Institut bei drei Reisenden nachgewiesen worden. In Hessen habe sich laut Sozialministerium der Fall eines weiteren Reiserückkehrers aus Südafrika im Rhein-Main-Gebiet bestätigt. Auch Großbritannien, Kanada, Dänemark, Belgien, Tschechien und Italien hätten Fälle gemeldet. In den Niederlanden seien bei 13 Reisenden Omikron-Infektionen festgestellt worden.Der Berliner Virologe Christian Drosten habe am Sonntagabend im ZDF-"heute journal" gesagt, er sei wegen der Variante "ziemlich besorgt". Man wisse nicht allzu viel über sie. Berichte über milde Verläufe hätten noch nicht sehr viel Substanz angesichts von nur gut 1.000 Fällen, so Drosten. Hier müsse man die klinischen Verläufe abwarten. Man sehe aber, dass sie häufig bei jungen Leuten in Südafrika auftauche und auch Menschen betreffe, die eine Erkrankung schon hinter sich hätten. Er habe die Sorge, dass man die erste wirkliche "Immunfluchtmutante" vor sich habe.Zuvor habe die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die zunächst im Süden Afrikas entdeckte Variante als "besorgniserregend" eingestuft. Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC spreche von ernsthaften Sorgen, dass Omikron die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe erheblich verringern und das Risiko von Reinfektionen erhöhen könnte. Welche genauen Auswirkungen die Mutante habe, stehe allerdings noch nicht fest.Keine gute Gemengelage für TUI. Das Virus B.1.1.529 sei zusätzlich zu den weiter steigenden Corona-Inzidenzen ein weiterer Belastungsfaktor. Es würden neue Einschränkungen im internationalen Reiseverkehr drohen. In jedem Fall dürfte es die Urlaubspläne vieler reisewilliger Kunden über den Haufen werfen.Kurzum: Anleger machen besser einen Bogen um die TUI-Aktie, zumal auch charttechnisch weitere Kursverluste drohen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)