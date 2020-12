Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie sei einer der großen Gewinner der Impfstoff-News gewesen. Damit gehe die Perspektive einher, dass sich der Tourismus mittelfristig wieder normalisiere und damit auch die Umsätze des weltgrößten Reisekonzerns. Kurzfristig bleibe das Geschäft aber angesichts der Corona-Zahlen mehr als schwierig. Das würden auch aktuelle Reisebüro-Zahlen belegen.So seie die Umsätze der Reisebüros um 92% im Vergleich zum Vorjahresmonat eingebrochen, berichte der touristische Newsletter Reise VOR9 und beziehe sich auf den Tats-Reisebürospiegel. Zur Erklärung: Tats ist ein Backoffice-Dienstleister der Tourismusbranche. Für den monatlichen Reisebürospiegel würden die Buchungs- und Buchhaltungsdaten von rund 2.500 angeschlossenen Reisebüros ausgewertet.Kumuliert habe der fakturierte Reisebüroumsatz in den Monaten von Januar bis November bei minus 77%. Die Touristik verzeichne ein Minus von 74%, die darin enthaltenen Kreuzfahrten seien um 70% zurückgegangenKurzfristig würden de facto Unsicherheiten rund um das Themen "Corona-Zahlen und Impfstoff" bleiben. Dafür gebe es einfach zu viele schwer einschätzbare Variablen. Die Rückkehr zu normalen Reiseaktivitäten dürfte bis weit in das zweite Halbjahr 2021 dauern. Vielleicht würden wir auch erst im Jahr 2022 eine (weitestgehende) Erholung der globalen Reiseverkehrs erleben. TUI sollte dann als Marktführer überproportional profitieren. Deshalb seien für TUI-Anleger zwei Eigenschaften unverzichtbar: gute Nerven und langer Atem. Und ganz wichtig: Unbedingt einen Stoppkurs bei 4,10 Euro setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link