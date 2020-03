Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,547 EUR -14,98% (12.03.2020, 12:09)



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,532 EUR -15,38% (12.03.2020, 11:55)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (12.03.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es sei ein weiterer schwerer Schlag für die ohnehin schon gebeutelten Anteilseigner des Touristikriesen TUI: Die Aktie gebe im heutigen Handel satte 13 Prozent nach. Grund hierfür sei die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, den Reiseverkehr mit Europa vorerst einzustellen. Was könnten Anleger jetzt tun?Unter dieser Meldung würden natürlich sämtliche Aktien aus der Luftfahrt- und Reisebranche leiden. Die Papiere von TUI treffe es besonders hart. Dies erscheine allerdings überzogen zu sein. Denn für den europäischen Marktführer sei der US-Markt eher von untergeordneter Bedeutung. Zudem sei die Maßnahme der US-Regierung womöglich hilfreich, die weltweite Ausbreitung des Coronavirus zumindest zu verlangsamen. Dies dürfte letztlich im Sinne von TUI sein."Der Aktionär" hält den erneuten Rückschlag bei TUI für überzogen. Die Bewertung des europäischen Marktführers ist mittlerweile schon enorm günstig, so Thorsten Küfner. (Analyse vom 12.03.2020)Börsenplätze TUI-Aktie: