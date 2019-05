Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (09.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Erholungsrally der Aktie des Touristikriesen TUI sei zuletzt wieder zum Erliegen gekommen. In dieser Woche habe es mehrere - nicht hausgemachte - Belastungsfaktoren für den Kurs gegeben. Am 15. Mai werde es interessant, dann lege TUI seine Quartalszahlen vor. Aus charttechnischer Sicht werde es indes jetzt schon spannend.Denn bald könnte sich entscheiden, ob es sich bei den jüngsten Kursrückgängen lediglich um eine - charttechnisch durchaus gesunde - Korrektur handle oder ob die Erholung bald nachhaltig ende.Anleger sollten ihren Blick nun vor allem auf die Marke von 9,31 Euro richten. Hier liege derzeit eine Unterstützung und da verlaufe auch die 38-Tage-Linie. Sollte diese Marke halten, stünden die Chancen gut, dass sich die Erholung fortsetze.Weiterhin gilt: Mutige Anleger können bei der Dividendenperle an Bord bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 7,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 09.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link