Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,963 EUR -7,75% (03.12.2020, 14:58)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,978 EUR -6,60% (03.12.2020, 14:43)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (03.12.2020/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).Das zuletzt dramatische Infektionsgeschehen habe dafür gesorgt, dass das im Sommer mit großer Hoffnung wieder aufgenommene Reisegeschäft in großen Teilen wieder zum Erliegen gekommen sei, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Insofern sei das dritte Finanzierungspaket notwendig geworden. TUI müsse damit aber auch gegen eine immer schwerer werdende Last ansparen und die Zustimmung der EU-Kommission dürfe auch nicht als selbstverständlich erwartet werden. Zudem stehe eine zunehmende politische Einflussnahme auf Unternehmensentscheidungen zu befürchten. Zwar dürfte das Reisegeschäft sich relativ schnell erholen, sobald die Corona-Krise im Griff sei, denn die Reisesehnsucht sei groß. Wann das allerdings sein werde, bleibe ungewiss. Die sich im Aktienkurs widerspiegelnde Impfstoffeuphorie halte Donie für verfrüht. Der kommende Reisesommer werde aller Voraussicht nach noch nicht ohne Einschränkungen verlaufen.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Verkaufsempfehlung für die TUI-Aktie mit dem unveränderten Kursziel von 2,50 Euro. (Analyse vom 03.12.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der TUI AG: Keine vorhanden.Börsenplätze TUI-Aktie: