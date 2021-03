Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,223 EUR +2,25% (29.03.2021, 16:38)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,221 EUR +0,07% (29.03.2021, 16:53)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (29.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Mit Beginn der Osterferien seien viele Deutsche massenhaft nach Mallorca aufgebrochen. Reiserückkehrer seien ab morgen verpflichtet, vor Rückflug einen negativen Corona-Test vorzulegen. Mallorca reagiere und richte kurzerhand für positiv Getestete ein kostenloses Hotel ein. Das habe die "Mallorca-Zeitung" am Sonntag unter Berufung auf Angaben des regionalen Gesundheitsministeriums berichtet. Als Bedingung müsse die Europäische Krankenversicherungskarte (EHIC) vorgelegt werden. Wer lieber in seinem Hotel oder einer Ferienwohnung bleiben wolle, müsse das allerdings selbst bezahlen.Für viele Urlauber stelle sich die Frage ohnehin nicht, habe die Zeitung TUI-Sprecher Aage Dünhaupt zitiert. Die Kosten ihrer Unterbringung während einer Quarantäne würden von einer Zusatzversicherung übernommen, die zum Reisepaket gehöre. Ähnliche Absicherungen würden auch andere Reiseveranstalter anbieten, habe die Zeitung geschrieben.TUI habe am vergangenen Wochenende knapp 2.000 Pauschalurlauber mit 15 Maschinen von fünf deutschen Flughäfen auf die Insel gebracht. Die Flüge seien nicht ausgebucht gewesen und "auf dem gleichen Niveau wie vergangenes Wochenende", habe ein Sprecher der dpa gesagt. Mittlerweile dürften mehr als 10.000 Bundesbürger auf der Mittelmeer-Insel sein. Am Samstag seien 60 Flüge aus Deutschland in der Inselhauptstadt Palma angekommen, weitere 70 sollten es am Sonntag sein.Die Bundesregierung habe die Lieblingsinsel der Deutschen am 14. März von der Liste der Corona-Risikogebiete gestrichen. Damit sei auch die Reisewarnung des Auswärtigen Amts aufgehoben worden. Damit sei auch eine Quarantäne entfallen. Als die Buchungen stark gestiegen seien, habe die Bundesregierung eindringlich vor Urlaubsreisen auf die Mittelmeerinsel gewarnt. Zusätzlich sei eine Testpflicht angeordnet worden.Die Hoffnungen lägen auf dem Sommer. Mit fortschreitenden Impf-Erfolgen sollte TUI wieder gute Geschäfte machen. Investierte TUI-Anleger sollten sich der Risiken ihrer Anlage bewusst sein und unbedingt als Stop-Marke 3,60 Euro beachten, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)