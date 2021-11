Börsenplätze TUI-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Vor allem die arg gebeutelte Tourismus-Branche dürfte sich nichts stärker als das Ende der Pandemie herbeisehnen. Mit Blick auf die rasant steigenden Corona-Zahlen müssten sich Reiseveranstalter wie TUI, Dertour und Co jedoch einer unerfreulichen Realität stellen. Kein Wunder, dass sich nun ein großer Branchen-Verband zu Wort melde.Der Deutsche Tourismusverband (DTV) habe eine Verlängerung der Corona-Wirtschaftshilfen gefordert. Aktuell verzeichne die Branche wieder vermehrte Stornierungen und eine große Buchungszurückhaltung, habe Verbandsgeschäftsführer Norbert Kunz am Donnerstag gesagt. Besonders große Veranstaltungen und auch Weihnachtsmärkte seien betroffen. "Deshalb müssen auch die Rettungsinstrumente für die betroffenen touristischen Akteure weiterlaufen und die Überbrückungshilfen über das Jahresende hinaus bis mindestens Ende März 2022 verlängert werden."Mit Blick auf die Bund-Länder-Konferenz zum weiteren Vorgehen angesichts steigender Corona-Infektionszahlen habe Kunz einen "bundesweit abgestimmten Maßnahmenkatalog, der wirksam das Infektionsgeschehen mindert" gefordert. Einschränkungen im Tourismus für diejenigen, die sich und andere wirksam schützten, dürfe es auch weiterhin nicht geben.Die Überbrückungshilfe III Plus, das zentrale Kriseninstrument der Bundesregierung, sei bislang bis Ende 2021 befristet. Über die Verlängerung würden dem Vernehmen nach Verhandlungen zwischen Finanz- und Wirtschaftsministerium sowie Fachpolitikern der möglichen neuen Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP laufen. Der geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) habe sich für eine Verlängerung ausgesprochen.Die Forderung des DTV sei absolut berechtigt wie notwendig. TUI habe bereits ab Oktober Mitarbeiter der eigenen Reisebüros in die Kurzarbeit geschickt. Die aktuelle Corona-Entwicklung könnte durchaus zu einer Erhöhung und damit zu mehr Arbeitsausfall für die Mitarbeiter führen. Angesichts dieser unerfreulichen Situation dürfte auch die TUI-Aktie vorerst keine Sonne sehen. Vielmehr würden mit einem Fall unter das Oktober-Tief bei 2,49 Euro weitere Kursverluste drohen. (Analyse vom 18.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link