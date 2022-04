Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,746 EUR -2,80% (25.04.2022, 11:23)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,743 EUR -1,90% (25.04.2022, 11:09)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (25.04.2022/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI blicke bereits in die Zukunft. Der Reiseveranstalter habe nicht nur die diesjährige Türkei-Sommersaison eingeläutet, sondern im gleichen Atemzug angekündigt, dass man 2023 deutlich mehr Sonnenhungrige in die Destination fliegen wolle als im laufenden Jahr. Die Aktie bleibe dennoch weiter unter Druck. Was bedeute das rein charttechnisch?Es habe bis vergangene Woche gar nicht schlecht ausgesehen für die TUI-Aktie. Vom kriegsbedingten Verlaufstief bei 2,02 Euro (7. März) habe sich der Tourismus-Titel zuletzt deutlich erholt und in der Spitze ein Verlaufshoch bei 3,01 Euro markiert (21.April). Der Schlusskurs habe an diesem Tag allerdings bei 2,96 Euro gelegen.Das Problem: Bei 2,97 Euro befinde sich ein horizontaler Widerstand, an dem sich das TUI-Papier in der Vergangenheit bereits mehrfach die Zähne ausgebissen habe. Und auch diesmal habe sich die Marke als unüberwindliches Hindernis erwiesen. So sei es seitdem rund sechs Prozent abwärts gegangen.Neben den übergeordneten Problemen mache auch das Chartbild bei TUI keinen guten Eindruck. Für Entspannung - aus technischer Sicht - würde erst ein Sprung über den GD200 (aktuell: 2,95 Euro) sorgen. Fundamental sind neue Impulse erst am 11. Mai zu erwarten, wenn der Tourismuskonzern seine Bücher öffnet und die Q2-Zahlen kommuniziert, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 25.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link