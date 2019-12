Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

11,75 EUR -0,89% (17.12.2019, 09:03)



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

11,83 EUR +1,37% (16.12.2019, 17:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (17.12.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie befinde sich auch nach Bekanntgabe der Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr weiterhin auf Erholungskurs. Und die gestern bekannt gegebene Meldung dürfte dem Papier des deutschen Reisekonzerns weiteren Rückenwind verleihen. Denn es sei eine wichtige Entscheidung im Vorstand getroffen worden. So habe CEO Fritz Joussen seinen Vertrag um weitere fünf Jahre bis zum 30. September 2025 verlängert.Für die TUI-Aktionäre sei die Vertragsverlängerung von Joussen, der mittlerweile selbst über eine Vielzahl an TUI-Aktien verfüge, eine gute Nachricht. Die Aussichten für die günstig bewertete TUI-Aktie seien nach wie vor gut. Mutige Anleger könnten hier weiterhin kaufen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2019)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze TUI-Aktie: