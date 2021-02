Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (12.02.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI-CEO Fritz Joussen brauche sozusagen für sein Unternehmen einen starken Sommer 2021. Wenig verwunderlich fordere der Boss des Hannoveraner Reisekonzerns, dass generelle Reisebeschränkungen aufgehoben werden sollten. Aus seiner Sicht seien sie alles andere als hilfreich. Und dafür gebe es auch noch einen substanziellen Grund.Die Infektionsraten im Rahmen von Pauschalreisen seien extrem niedrig. Während die wöchentliche Ansteckungsrate je 100.000 Einwohner in Deutschland bei tagesaktuell 62,2 liege, habe TUI jüngst eine Sieben-Tage-Inzidenz für das zweite Halbjahr 2020 von nur 0,54 gemeldet. Unter den 2,5 Mio. Gästen, die der Reiseveranstalter seit dem Sommer vergangenen Jahres in die unterschiedlichsten Destinationen geflogen, unterbracht und versorgt habe, habe es demnach nur 364 Infektionen gegeben. Auf Kreuzfahrtschiffen habe es keine einzige gegeben.Bei 3,61 Euro verlaufe die für die TUI-Aktie wichtige 50-Tage-Linie, die es zu verteidigen gelte. Sonst würden Verluste bis in den Bereich von 3,40 Euro drohen. Nach oben helle sich das charttechnische Bild etwas auf, wenn die TUI-Aktie den Widerstandszone im Bereich von 3,80 Euro überspringe.Dennoch sei "Der Aktionär", der die TUI-Aktie in seinem Langfrist-Depot halte, durchaus optimistisch, dass der Impfprozess (einigermaßen) zügig voranschreiten werde und damit im Laufe des Sommers viele Menschen Urlaub machen könnten. Wichtig: Die TUI-Aktie sei nur für mutige Anleger geeignet, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link