XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,422 EUR -3,57% (13.08.2019, 15:47)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,51 EUR -2,41% (13.08.2019, 16:02)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (13.08.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Flugverbot für Boeings Mittelstreckenjet 737 Max habe dem weltgrößten Reisekonzern schon vor dem Sommer einen herben Gewinnrückgang eingebrockt. Auch die Unsicherheit rund um den Brexit und der Trend zu Last-Minute-Schnäppchen würden dem deutschen Touristikriesen zu schaffen machen. Vorstandschef Fritz Joussen sehe sich daher in seiner Strategie bestätigt, mehr auf eigene Hotels, Kreuzfahrten und Digitalisierung zu setzen. Während Rivale Thomas Cook (Neckermann Reisen) ums Überleben kämpfe, könne TUI Preiskampf und Boeing-Krise aber verkraften.Die anfänglichen deutlichen Kursewinne habe die TUI-Aktie im Laufe des Tages nicht nur komplett wieder abgeben müssen. Das Papier sei sogar massiv ins Minus gerutscht. "Der Aktionär" sehe allerdings mittlerweile bereits viel Negatives bei TUI eingepreist. Eine Bestätigung der jüngsten Bodenbildung sei deswegen wahrscheinlich. Anleger sollten ihre Positionen mit einem Stopp im Bereich von 7,50 Euro nach unten absichern, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.08.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze TUI-Aktie: