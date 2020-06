XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie sei im Wechselbad der Gefühle. Nach einem fulminanten Kurszuwachs, der in der Spitze 100% betragen habe, sei zuletzt wieder Ernüchterung eingekehrt. Unsicherheiten über die Details der von Merkel und Co. angedachten Lockerung der Reisebeschränkungen hätten den Reiseveranstalter belastet. Am Dienstag senke mit der Berenberg ein weiterer Analysehaus den Daumen (Abstufung von "hold" auf "sell" und Kurszielsenkung von 950 auf 350 Pence - umgerechnet 3,93 Euro) gesenkt. Die TUI-Aktie steige in einem positiven Gesamtmarkt."Der Aktionär" bleibe bei seiner Einschätzung: Die Touristik-Branche und damit TUI seien (wohl) mit am härtesten von den Auswirkungen der Corona-Pandemie betroffen. Die weitere Entwicklung auf dem Reisemarkt sei, solange es keinen wirksamen Impfstoff geben werde, völlig ungewiss. Das werde den Reisekonzern weiterhin stark belasten. Für Aktionäre, die ein solides, langfristiges Investment suchen würden, komme die TUI-Aktie derzeit nicht in Frage, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.06.2020)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:5,278 EUR +1,50% (02.06.2020, 14:04)