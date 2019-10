Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie des Touristikriesen TUI könne auch im heutigen Handel wieder Boden gut machen. Der Weg nach oben wäre rein charttechnisch betrachtet nun vorerst frei. Und auch was das Wachstum im operativen Geschäft angehe, heiße es für die TUI weiterhin: Bahn frei!Denn dem Branchenprimus stünden weiterhin sehr viele Türen offen, um die durch das Aus von Thomas Cook entstandenen Lücken mit eigenen Angeboten zu füllen. Erst vergangene Woche habe der Konzern bekannt gegeben, dass man durch die Pleite des Rivalen für 2020 mit einer halben Million zusätzlichen Kunden rechne. Nun arbeite man fieberhaft daran, die ohnehin starke Präsenz in vielen attraktiven Ferienregionen auszubauen.Dabei dürfte der TUI auch die jüngste Entwicklung bei der deutschen Thomas Cook-Tochter entgegenkommen. Denn diese habe nun ihren Antrag auf Staatshilfe wegen "insolvenzrechtlicher Schwierigkeiten" zurückgezogen. Dessen Manager hätten das Unternehmen so schnell wie möglich wieder auf Kurs bringen wollen. Doch dies dürfte ohne jegliche Hilfe äußerst schwer werden.Mutige Anleger können daher zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte auf 9,20 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 18.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link