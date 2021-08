Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (26.08.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Für TUI sei die übergeordnete Lage schwierig. Dazu kämen aktuell noch weiter anziehende Corona-Zahlen. So sei die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland erneut gestiegen - zugleich seien die Zahlen der Neu-Infektionen erstmal seit Mitte Mai wieder fünfstellig. Und auch eine aktuelle Aussage von Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33, WKN: A1401Z, Ticker-Symbol: RY4C, Nasdaq OTC-Symbol: RYAOF)-Boss Michael O'Leary dürfte Kopfzerbrechen bereiten."Der Tourismus steht vor schwierigen vier bis fünf Jahren", so der CEO des irischen Billigfliegers. Aus seiner Sicht habe die Pandemie den Tourismus und die Luftfahrt verwüstet, nicht die Regierung - und habe damit eine zuvor getroffene Kritik am Regierungshandeln revidiert. Dennoch habe er die Politik indirekt aufgefordert, mehr für die gebeutelte Branche zu tun.Ganz im Sinne von "was tun" würden die für TUI als Destination sehr wichtigen Balearen eine Corona-Versicherung für Urlauber einführen, wie die Mallorca Zeitung berichte. Konkret stelle die dortige Regionalregierung Urlaubern bis zum Jahresende über die Agentur für Tourismusstrategie eine kostenlose Reisekrankenversicherung zur Verfügung. Der Covid-19-Versicherungsschutz umfasse nach Regierungsangaben einen Dolmetscher-Übersetzungsdienst, Kosten für den Transport zum Wohnsitz der Versicherten, Kosten, die sich aus der Verlängerung des Aufenthaltes des Versicherten und seiner Begleitperson ergeben würden und Kosten für die Überführung in das Heimatland im Todesfall.Die TUI-Aktie verliere am Donnerstag aufgrund der eingetrübten Gemengelage mehr als zwei Prozent und notiere bei 3,74 Euro.