Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,519 EUR -13,13% (08.10.2021, 11:21)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,506 EUR -13,65% (08.10.2021, 11:06)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (08.10.2021/ac/a/nw)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der weltgrößte Touristikkonzern leide weiterhin unter der corona-bedingten Einschränkungen im weltweiten Reiseverkehr. Doch TUI wolle 2022 wieder profitabel werden. TUI habe nun die Ausgabe neuer Aktien angekündigt. Am Freitag werde die TUI-Aktie mit einem Abschlag von mehr als 13 Prozent gehandelt.Die TUI-Aktie werde am Freitag ex Bezugsrecht gehandelt. TUI wolle das Geld aus der Kapitalerhöhung - man hoffe bei vollständiger Zeichnung auf einen Bruttoerlös von 1,1 Milliarden Euro - zur Senkung der Schuldenlast und somit auch der Zinsbelastung verwenden. Zudem solle der KfW-Kredit, den TUI erhalten habe, damit vollständig zurückgezahlt werden können.TUI habe mit der großen Kapitalerhöhung über eine halbe Milliarde neuer Aktien ausgegeben. Für 21 bestehende Aktien sollten die Altaktionäre ein Bezugsrecht über zehn neue Aktien erhalten. Auch der mit einem Anteil von mehr als 30 Prozent größte Aktionär Unifirm Limited der Familie Mordashov nehme teil. "Unifirm unterstützt die Strategie und hat sich als größter Aktionär der TUI verpflichtet, alle auf ihre Beteiligung von 32 Prozent entfallenden Bezugsrechte auszuüben und die neuen Aktien entsprechend zu zeichnen", habe TUI mitgeteilt.Der Bezugspreis betrage 2,15 Euro je neuer Aktie. Die Bezugsfrist in Deutschland laufe bis 26. Oktober und der Bezugsrechtshandel der jungen TUI-Aktien mit der WKN TUAG32 ende am 21. Oktober.Mit der zweiten großen Kapitalerhöhung (nach der ersten im Januar 2021) sei in der Branche seit Langem gerechnet worden. Schließlich habe der TUI-Konzern in der Sommersaison sein komplettes Eigenkapital verloren. Per Ende des zweiten Quartals sei ein negatives Eigenkapital von 525 Millionen Euro ausgewiesen worden. Grund sei ein Quartalsverlust von 940 Millionen Euro gewesen, nach 1,5 Milliarden Euro im entsprechenden Quartal des Vorjahres.Auch die NordLB habe das Kursziel für TUI angesichts der weiteren Kapitalerhöhung und einem damit verbundenen Bezugsrechtsabschlag von 2,70 auf 2,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "verkaufen" belassen. Die Erholung des Reisekonzerns von der Corona-Krise verlaufe deutlich langsamer als ursprünglich angenommen, meine Analyst Wolfgang Donie. Mit der Maßnahme verschaffe sich das Unternehmen nun zwar mehr finanziellen Spielraum. Bis zu einer gesunden Bilanz sei es allerdings noch ein langer Weg.Auch andere Analysten würden mittelfristig noch keinen Silberstreif am TUI-Horizont sehen. Die 19 bei Bloomberg geführten Analysten würden im Schnitt ein Kursziel für TUI von 1,42 Euro sehen. Nur drei Analysten würden die Aktie als Haltposition sehen, 16 würden "verkaufen" empfehlen. Die geäußerten Kursziele lägen zwischen 4,37 Euro (Exxane BNP Paribas) und 0,96 Euro (Morgan Stanley). In den kommenden beiden Jahren sei kaum mit echter Erlösdynamik zu errechnen.Am Freitag-Vormittag notiere die TUI-Alt-Aktie bei 3,50 Euro.Es bleibe abzuwarten, wie sich die TUI-Geschäfte weiter entwickeln würden. Die neuerliche Kapitalerhöhung bringe zumindest bei den Finanzen eine gewisse Entspannung. Abgesehen von zwischenzeitlichen Trading-Chancen biete die TUI-Aktie auf absehbare Zeit keine stabile Aussicht.