Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,03 EUR -6,51% (03.12.2020, 12:23)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,056 EUR -5,14% (03.12.2020, 12:08)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (03.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Gestern am späten Nachmittag sei das, was förmlich in der Luft gelegen habe, Realität geworden: Der Staat greife dem angeschlagenen Touristikkonzern TUI zum dritten Mal finanziell unter die Arme. Das habe zahlreiche Analysten auf den Plan gerufen, ihre Einschätzungen zur TUI-Aktie zu aktualisieren.Die Commerzbank habe TUI von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel allerdings auf 5,20 Euro belassen. Die zweite Welle von Corona-Infektionen habe dem Reiseveranstalter eine volle Breitseite verpasst, habe Analyst Adrian Pehl in einer am Donnerstag vorliegenden Studie geschrieben. Im Oktober und November habe der Konzern jeweils eine halbe Milliarde Euro verbrannt. Der Ruf nach einem dritten staatlichen Hilfspaket sei angesichts dessen unvermeidlich gewesen.Jefferies habe die "underperform"-Einstufung für TUI angesichts neuer Staatshilfen auf mit einem Kursziel von 2,80 Euro bestätigt. Ein weiteres Rettungspaket komme nicht unerwartet, das Ausmaß der damit verbundenen Gewinnverwässerung könne aber enttäuschen, habe Analystin Rebecca Lane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben.TUI dürfte mit dem dritten Hilfspaket sehr wahrscheinlich überleben. Allerdings sei der Touristik-Konzern nicht mehr frei und unabhängig, was unternehmerische Entscheidungen angehe. Durch die jüngsten Impfstoff-News hätten sich die (langfristigen) Aussichten für den Tourismus deutlich aufgehellt. Eine Rückkehr zur früheren Normalität sei damit möglich. (Analyse vom 03.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link