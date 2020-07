Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (20.07.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Am "Tourismus-Himmel" würden die Wolken zusehends dunkler. In Florida, dem US-Urlaubsparadies und Sunshine-State schlechthin, würden unaufhörlich die Zahl der Corona-Neuerkrankungen steigen. Die Gefahr einer zweiten Corona-Welle werde damit auch in Europa größer. Für TUI und die Aktie verheiße das nichts Gutes.Die TUI-Aktie habe beim anhaltenden negativen Newsflow kaum Chancen, Fuß zu fassen. Aktuell notiere sie unterhalb der wichtigen Unterstützungszone im Bereich zwischen 3,92 und 3,95 Euro. Ein Unterschreiten auf Schlusskurs-Basis könnte weitere - technisch bedingte - Verkäufe bis in den Bereich um 3,60 Euro auslösen. Nach oben würde erst ein Überschreiten der 4,50-Euro-Marke für Entspannung sorgen.Die schlechten Nachrichten für die Tourismus-Brache würden derzeit abreißen. Die Gefahr einer zweiten Corona-Welle sei nicht von der Hand zu weisen. Bei TUI bestünden damit erhebliche Unsicherheiten über die Zukunft. Anleger sollten sich derzeit weder auf der Long- noch auf der Short-Seite positionieren, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: