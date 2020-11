Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (24.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe zwar in diesem Jahr rund 60 Prozent an Wert verloren, aber im November (mit dem heutigen, aktuellen Kurszuwachs) schon knapp 70 Prozent zugelegt und nähere sich zudem mit großen Schritten der Sechs-Euro-Marke. Die Aussicht auf schnellstmögliche Impfungen und damit einen größeren touristischen Re-Start im kommenden Jahr würden TUI-Aktionäre von den vielzitierten "guten alten Zeiten" träumen lassen. Und "Urlaub machen beziehungsweise Reisen" sei im Grunde ein Grundbedürfnis. Das würden auch aktuelle Umfragen zeigen.So würden trotz Corona bereits knapp zwei Drittel der Verbraucher über ihr nächstes Reiseziel nachdenken. Das berichte der REISE VOR9-Newsletter und beziehe sich dabei auf eine Studie von Phocuswright und Tripadvisor. Zwei Drittel würden überfüllte Orte meiden wollen, und 52 Prozent würden Aktivitäten im Freien suchen. Gut die Hälfte wünsche sich Ruhe und Entspannung, 47 Prozent möchten die Natur genießen. Die Bedürfnisse der Menschen seien bekanntermaßen vielfältig.Die TUI-Aktie nähere sich aktuell mit großen Schritten der Sechs-Euro-Marke. Werde diese genommen, könnte es schnell bis zur nächsten Runde Marke gehen, also der Sieben-Euro-Hürde. Nach unten sei im Bereich von 4,50 Euro eine Widerstandszone auszumachen, und bei 4,35 Euro fungiere die 200-Tage-Linie als eine Art Auffangnetz.Darauf spekuliert "Der Aktionär", der das Papier der Nummer 1 unter den Reiserveranstaltern jüngst in sein langfristiges Muster-Depot aufgenommen hat. Ganz Wichtig: Anleger sollten (spätestens) bei 4,10 Euro die Reißlinie ziehen, also einen Stopp-Loss setzen, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 24.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link