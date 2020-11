Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (25.11.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe in den vergangenen vier Wochen - dank der positiven Impfstoff-News - unglaubliche 92 Prozent an Wert gewonnen. So habe das Papier gestern in der Spitze bei 6,14 Euro notiert. Nach dieser Klettertour sei es normal, dass die Aktie mal durchatme - und Anleger Gewinne mitnehmen würden. Unterdessen gebe es auf den Kanaren, dem Hoffnungsträger bei den Winterdestinationen, ungeahnte Probleme.Eigentlich hätten die internationalen Touristen die Vorschrift der Kanaren, ab 14. November ausschließlich mit einem negativen Test einreisen zu dürfen, gut angenommen, wie die Touristik-Zeitschrift fvw berichte. So habe nach Aussage der Hoteliers und Reiseveranstalter das vor allem auch daran gelegen, dass die schnelleren und kostengünstigeren Schnelltests erlaubt gewesen seien.Doch der Optimismus sei inzwischen so gut wie verflogen. Der Grund dafür sei die PCR-Testpflicht, die Spanien vor wenigen Tagen für Reisen auf das Festland sowie Kanaren und Balearen eingeführt habe. Das Problem: Die PCR-Tests seien teurer, und die Reisenden müssten länger auf das Ergebnis der Probe warten.Dass die TUI-Aktie nach dem jüngsten fulminanten Anstieg mal durchschnaufe, sei normal und gesund. Da an der Börse die Zukunft gehandelt werde, dürften die gegenwärtige Probleme auf den Kanaren eine untergeordnete Rolle spielen. Vielmehr sollte die Aussicht auf eine mittelfristige Normalisierung des Tourismus die TUI-Aktie weiter "tragen". Wichtig ist, dass investierte Anleger einen Stopp-Loss-Kurs bei 4,10 Euro setzen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link