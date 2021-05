Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,036 EUR +0,20% (27.05.2021, 12:52)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,03 EUR -0,04% (27.05.2021, 12:37)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (27.05.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Bei TUI laute das Gebot der Stunde, massiv Kosten zu sparen. Deshalb bleibe in Hannover kein Stein auf dem anderen. Am dortigen Firmensitz sollten nun viele Büros aus verschiedenen Einheiten zusammengelegt werden. Darüber habe TUI-Boss Fritz Joussen jüngst die Mitarbeiter informiert, wie ein Unternehmenssprecher gegenüber dem "Aktionär" bestätigt habe.Konkret: In den kommenden 15 Monaten solle ein "TUI Campus" entstehen, wo bisher der große Deutschland-Komplex sei (Karl-Wiechert-Allee 23). Acht Konzern-Gesellschaften würden hier zusammengeführt. Aufgegeben werde dafür der Gruppen-Hauptsitz an der Karl-Wiechert-Allee 4 sowie das Gebäude "In der Heidkampe".Am neuen Gemeinschaftsstandort würden offene Arbeits- und Besprechungszonen entwickelt, insgesamt werde sich die Bürofläche massiv reduzieren. Derzeit würden gut 90 Prozent der rund 3.000 Mitarbeiter am Standort von zu Hause arbeiten. Joussens Plan: Mit dem neuen Konzept der hybriden Zusammenarbeit würden Mitarbeiter frei entscheiden, ob und wann sie den Campus aufsuchen würden.Die Veränderungen hätten auch mit den Homeoffice-Erfahrungen aus der Corona-Zeit zusammengehangen - entsprechende Überlegungen für mehr mobile Arbeit habe es aber auch schon davor gegeben, so der TUI-Chef. Es sei klar, "dass wir deutlich weniger Büroflächen benötigen werden". So lasse sich eine "mittelgroße zweistellige Millionensumme" einsparen.TUI hoffe sicherlich einerseits auf ein starkes Sommer-Geschäft, - wofür sich die Anzeichen mehren würden - andererseits müsse der angeschlagene Reisekonzern gleichzeitig seine Hausaufgaben machen. Und das tue er: Nach der jüngsten Aufgabe des kostspieligen Toskana-Engagements werde nun richtigerweise in der Zentrale das Thema "Büro-Effizienz" konsequent angegangen.Kurzum: Anleger können weiterhin auf höhere Kurse setzen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.05.2021)