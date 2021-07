XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. Für TRATON gehört zu nachhaltigem wirtschaftlichen Wachstum auch immer ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur. Der Dreiklang von People, Planet und Performance wird die Zukunft von TRATON bestimmen. (14.07.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA).Die (bereinigten operativen) Eckdaten für das Q2 2021 seien besser als im Vorquartal ausgefallen und hätten sich mehrheitlich in etwa auf dem Niveau von Q2 2019 bewegt (u.a. Umsatz: rund 7 (Vj.: 4,39; Q1 2021: 6,54; Q2 2019: 7,13) Mrd. Euro; bereinigtes operatives Ergebnis: +600 (Vj.: -382; Q1 2021: +516; Q2 2019: +573) Mio. Euro). Die Ergebnisentwicklung sei erneut durch die MAN-Restrukturierung (Restrukturierungsaufwendungen: Q1 2021: 362 Mio. Euro; Q1-Q2 2021: rund 670 Mio. Euro) belastet gewesen (operatives Ergebnis: rund +300 (Vj.: -382; Q1 2021: +155; Q2 2019: +585) Mio. Euro).TRATON werde für 2021 etwas optimistischer und gehe nun davon aus, dass bei der operativen Marge (5,0% bis 7,0%; Q1-Q2 2021: >8%; bisherige Analystenerwartung: 7,0%) und beim freien Cashflow des Industriegeschäfts (500 bis 700 (Q1-Q2 2021: >500) Mio. Euro) jeweils der obere Bereich der bisherigen Spanne erreicht werde. In der Guidance seien nach wie vor nicht die MAN-Restrukturierung sowie Navistar berücksichtigt. Zudem würden die präzisierten und damit gleichzeitig erhöhten Zielsetzungen bedeuten, dass das Q3-Q4 schwächer als das Q1-Q2 ausfallen werde. Jedoch habe das TRATON-Management in den letzten Quartalen nach Erachten des Analysten konservativ kommuniziert. Der Auftragseingang sei in Q2 2021 (Rekordwert) positiv ausgefallen. Als (temporärer) Belastungsfaktor für die TRATON-Aktie könnte sich die vom Management angekündigte Stärkung der Kapitalstruktur (u.E. wahrscheinlich Kapitalerhöhung) erweisen. Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2021e: 1,63 (alt: 1,52) Euro; EPS 2022e: 3,50 (alt: 3,38) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TRATON-Aktie: