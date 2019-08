XETRA-Aktienkurs TRATON-Aktie:

Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2018 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 233.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, die an 29 Standorten in 17 Ländern produziert werden. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 81.000 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. (09.08.2019/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TRATON: Wenige Wochen nach dem Börsengang bietet der Kursrücksetzer eine Tradingchance! AktienanalyseBeim Börsengang von TRATON (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) Ende Juni wollte der Mutterkonzern Volkswagen bis zu knapp 1,9 Mrd. Euro einspielen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Jedoch seien es knapp 400 Mio. Euro weniger geworden als erhofft. Damit nicht genug: Mit 27 Euro seien die Papiere der Lkw- und Bussparte des Volkswagen-Konzerns zwar exakt auf Höhe des Ausgabepreises in den Handel gestartet worden. Jedoch seien sie schnell unter Druck geraten. Die Talfahrt habe sich nach Vorlage der Halbjahreszahlen beschleunigt. Während der Umsatz um 7 Prozent auf 13,5 Mrd. Euro geklettert sei, sei das operative Ergebnis um ein Viertel auf 1,1 Mrd. Euro gestiegen. Dabei habe TRATON von einer nach wie vor guten Entwicklung in Europa und Brasilien profitiert. Sorgen bereite jedoch der Auftragseingang, der um 6 Prozent gesunken sei. Gründe seien rückläufige Lkw-Bestellungen unter anderem in Europa sowie geringere Aufträge für Busse in Mexiko und im Nahen Osten gewesen.Anleger hätten mit Verkäufen reagiert. Doch der empfindliche Rücksetzer der Aktie von 27 auf 24 Euro dürfte übertrieben sein. Zum einen habe sich Vorstandschef Andreas Renschler mit dem ersten Halbjahr zufrieden gezeigt und sich trotz der sich eintrübenden Weltwirtschaft optimistisch gegeben. Zum anderen stimme die Bewertung: Während vor dem IPO in Medienberichten noch über bis zu 25 Mrd. Euro spekuliert worden sei, bringe TRATON aktuell gerade mal 12 Mrd. Euro auf die Waage. Insofern könnte das aktuelle Niveau eine attraktive Einstiegsmöglichkeit sein. Dafür sprächen auch die jüngsten Kaufempfehlungen mehrerer Investmentbanken sowie der bereits im September mögliche Aufstieg in einen der Auswahlindices.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TRATON-Aktie: