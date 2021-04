Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil TRATON SE:



Die TRATON SE (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) gehört mit ihren Marken Scania, MAN, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, an 29 Produktions- und Montagestandorten in 17 Ländern. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden - mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden. Für TRATON gehört zu nachhaltigem wirtschaftlichen Wachstum auch immer ein respektvoller Umgang mit Mensch und Natur. Der Dreiklang von People, Planet und Performance wird die Zukunft von TRATON bestimmen. (20.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TRATON-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die TRATON-Aktie (ISIN: DE000TRAT0N7, WKN: TRAT0N, Ticker-Symbol: 8TRA) unter die Lupe.Es habe sich abgezeichnet: Trotz der Corona-Pandemie mit allen ihren Auswirkungen habe sich TRATON im Verlauf der ersten drei Monate recht robust entwickelt. Aufgrund der besser als erwarteten Entwicklung hebe die VW-Nutzfahrzeugtochter den Ausblick für das Gesamtjahr an. Die Aktie bleibe auf der Überholspur und stehe unmittelbar vor einem frischen Kaufsignal.Vorläufigen Zahlen zufolge habe der Umsatz im ersten Quartal um 15 Prozent höher bei 6,5 Milliarden Euro gelegen. Das bereinigte operative Ergebnis habe bei 510 Millionen Euro (Vorjahr: 161 Millionen Euro) und die bereinigte operative Umsatzrendite bei 7,9 Prozent gelegen.Anfang März habe der Konzern angekündigt, dank guter Auftragslage im laufenden Jahr mit besseren Ergebnissen zu rechnen. Dabei sei TRATON noch von einer Umsatzrendite von fünf bis sechs Prozent ausgegangen. "Die Geschäftsentwicklung hat im ersten Quartal nochmals an Fahrt gewonnen", so Vorstandschef Matthias Gründler. Daher habe TRATON seinen Ausblick für das Gesamtjahr weiter angehoben. Für 2021 werde nun eine operative Umsatzrendite von 5,0 bis 7,0 Prozent (bisher: 5,0 bis 6,0 Prozent) prognostiziert.Vor einer Woche habe "Der Aktionär" an dieser Stelle gefragt: "Geht die VW-Tochter wieder auf die 50%-Überholspur?" Der Startschuss scheine zumindest gefallen zu sein, der Blinker sei gesetzt. Mit dem Sprung über 25,50 Euro würde die Aktie frisches Kaufsignal generieren. Ein Blick auf den Chart zeige, dass bei der Aktie auf eine ausgeprägte Konsolidierungsphase stehts ein dynamischer Aufwärtstrend gefolgt sei. Im Rahmen der letzten beiden Aufwärtswellen (im Mai 2020 und im November 2020) habe die Aktie jeweils um mehr als 50 Prozent angezogen. Frische Analystenstimmen könnten die Aufwärtsbewegung weiteren Auftrieb verleihen."Der Aktionär" setzt im Real-Depot mit Hebel auf steigende Kurse, so Michael Schröder. (Analyse vom 20.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link