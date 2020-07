Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (20.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Vergangene Woche habe TOMRA Systems die Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgestellt. Diese seien durchwachsen ausgefallen. Langfristig bleibe TOMRA für seine beiden Bereiche Sammel- und Sortierlösungen optimistisch gestimmt. Dennoch sei Vorsicht geboten. Die Pandemie berge Rückschlagpotenzial.Zwar sei der Konzernumsatz im zweiten Quartal gegenüber dem Vorjahreszeitraum um knapp drei Prozent leicht angestiegen. Währungsbereinigt hätten die Ergebnisse jedoch leicht darunter gelegen. Positiv sei hingegen ausgefallen, dass der Gewinn je Aktie (1,17 Norwegische Kronen) wieder in die Gewinnzone gesprungen sei. Im ersten Quartal habe noch ein Verlust in den Büchern gestanden.Das weitere Geschäftsjahr sei mit Risiken behaftet. Erneute Corona-Ausbrüche könnten dazu führen, dass Investitionen der Kunden aufgeschoben würden.Operativ bleibe TOMRA gut aufgestellt. Die vorhandenen Technologien und Maschinen seien, trotz Corona-Krise, am Markt unverändert gefragt. Besonders positiv stimme, dass das Unternehmen wieder den Sprung in die Gewinnzone geschafft habe.Die TOMRA Systems-Aktie bleibt bei Schwäche kaufenswert, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär". Seit der Aufnahme ins Schlag-den-Buffett-Depot am 13. Februar 2019 liege der Wert 43 Prozent im Plus. (Analyse vom 20.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link