Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Falsch entsorgter Plastikmüll aus den Küstenstaaten belaste laut einer Studie das Mittelmeer immer stärker. Derzeit würden nach einer neuen Berechnung der Weltnaturschutzunion (IUCN) jährlich geschätzt 230.000 Tonnen Plastik allein aus den 33 Anrainerstaaten ins Mittelmeer fließen - umgerechnet pro Tag der Inhalt von mehr als 500 Frachtcontainern, wie die IUCN am Dienstag in Gland bei Genf mitgeteilt habe. Neuartige Technologien könnten das Problem eindämmen.Die Menge werde sich bis 2040 verdoppeln, falls keine entschiedenen Maßnahmen getroffen würden, würden die Experten warnen. 94 Prozent des Plastiks, das aus den Küstenstaaten im Mittelmeer lande, lasse sich auf falsch entsorgten Müll zurückführen. Die größten Mengen kämen laut Studie aus Ägypten (schätzungsweise rund 74.000 Tonnen pro Jahr), Italien (34.000 Tonnen) und der Türkei (24.000 Tonnen). Pro Kopf sei der Spitzenreiter allerdings Montenegro (etwa acht Kilogramm Plastikmüll pro Jahr und Einwohner), gefolgt von Albanien, Bosnien und Herzegowina und Nordmazedonien.Rund um den Globus würden Unternehmen daran arbeiten, Plastik möglichst schnell zu recyceln oder den Weg hin zu einer Kreislaufwirtschaft zu ebnen. Carbios aus Frankreich beispielsweise setze bei der Zersetzung von Polyethylenterephthalat (PET) auf ein Enzym. In den letzten Monaten habe die Aktie ein starke Performance auf das Parkett gezaubert.Einen erheblichen Anteil im Kampf gegen Plastik leiste bereits TOMRA Systems. Das norwegische Unternehmen sei bekannt für die Sammel- und Sortierlösungen, die unter anderem beim Sortieren von Müll oder Plastik zum Einsatz kämen - Bekanntheit habe die Gesellschaft vor allem dank der Pfandrückgabe-Automaten erlangt. Aufgrund der unterschiedlichen Eigenschaften der Kunststoffe und Kontamination würden sich die Materialien jedoch oft schwer wiederverwerten lassen.Der jüngste Rücksetzer bietet risikobewussten Anlegern eine Einstiegsgelegenheit, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp bei 23,00 Euro sei jedoch Pflicht. (Analyse vom 27.10.2020)Mit Material von dpa-AFX