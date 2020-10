Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (07.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Beim Recycling von Kunststoffverpackungen müssten sich die EU-Staaten nach Ansicht des Europäischen Rechnungshofs mehr anstrengen, um ihre Ziele zu erreichen. Das Risiko, dass die selbstgesteckten Vorgaben bis Ende dieses Jahrzehnts verfehlt würden, sei erheblich, habe die Behörde am Dienstag mitgeteilt. Recycling-Spezialisten wie TOMRA Systems würden das Problem angehen."Der Aktionär" sei der Ansicht, dass das Thema Recycling in den kommenden Jahren rund um den Globus an Dynamik gewinnen werdeund große Unternehmen die Investitionen in innovative Technologien erhöhen würden. TOMRA Systems als Spezialist für Sammel- und Sortierlösungen bleibe langfristig ein Top-Pick, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: