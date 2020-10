Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (08.10.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Der Schlag-den-Buffett-Depot-Wert habe in den letzten Tagen mit einer wahren Flut an Neuigkeiten aufwarten können. Heraus rage dabei die Partnerschaft zwischen dem Recycling-Spezialisten TOMRA Systems und SodaStream. Engagierte Anleger sollten sich indes einen wichtigen Termin im Kalender eintragen.TOMRA Systems und SodaStream (inzwischen zum Pepsi-Konzern gehörend) würden eine kundenfreundliche Lösung für die Rückgabe gebrauchter Kohlenstoffdioxid-Flaschen im Geschäft erproben. Das Ziel sei es, den Zylinderaustausch sowohl für Einzelhändler als auch für SodaStream-Kunden effizienter zu gestalten, heiße es. Darüber hinaus sei der Rücknahmeautomat eine perfekte Lösung für die derzeitige Einzelhandelssituation, da die Leergutrücknahmeautomaten das Social Distancing erleichtern würden.TOMRA Systems sei in erster Linie für die Rücknahmeautomaten von Pfandflaschen bekannt. Doch das Unternehmen biete weitaus mehr als diese Sammellösungen an - gut die Hälfte der Konzernumsätze würden mittlerweile Sortiertechnologien beisteuern. Auf diese setze z.B. auch der Saatgut-Spezialist KWS, genauer genommen die Tochtergesellschaft KWS Sementes.So investiere dieses Unternehmen in neue Saatgutaufbereitungsanlagen mit TOMRA-Technologie. Dadurch solle die Produktqualität erhöht und die Produktionslinien automatisiert werden.TOMRA Systems habe sich als Spezialist für sensorbasierte Sammel- und Sortierlösungen rund um den Globus unlängst etabliert. Die jüngsten Neuigkeiten würden eindrucksvoll die Innovationskraft des Unternehmens beweisen. Entsprechend gut werde TOMRA Systems auch an der Börse bezahlt. Günstig sei die Aktie jedoch selten gewesen und daran dürfte sich auch so schnell nichts ändern.Bei Schwäche bleibt der Buffett-Depot-Wert kaufenswert, einen Einblick in das abgelaufene dritte Quartal gewährt TOMRA Systems am 22. Oktober, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.10.2020)