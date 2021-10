Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

50,00 EUR +0,18% (18.10.2021, 19:02)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

486,10 NOK +0,79% (18.10.2021, 16:25)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (18.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Das norwegische Unternehmen sei weltweit bekannt für seine Pfandrücknahmesysteme und die hohe Innovationskraft, die die Skandinavier an den Tag legen würden. TOMRA Systems haben diese einmal mehr unter Beweis gestellt mit einem neuen Pfandautomaten, der über 100 leere Getränkebehälter auf einen Schlag verarbeiten könne.Der erste Leergutrücknahmeautomat TOMRA R1 sei nun auch in Dänemark und Deutschland in Betrieb genommen worden. Hierzulande stehe die innovative Maschine von TOMRA Systems im oberfränkischen Kronach in einem Edeka-Markt.Auch in den Niederlanden stehe der erste TOMRA R1 vor der Inbetriebnahme. Dieser wiederum stehe in Apeldoorn. Für jede Getränkedose, die zum Recycling eingeworfen werde, spende TOMRA Systems dem Vernehmen nach 5 Cent, um Geld für medizinische Geräte für die örtliche Gemeinde zu sammeln. Ende 2022 führe die Niederlande ein Dosenpfandsystem ein. TOMRA Systems stehe bereits in den Startlöchern.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: