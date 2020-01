Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

27,12 EUR +0,07% (10.01.2020, 09:06)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

267,80 NOK -3,88% (09.01.2020)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0005668905



WKN TOMRA Systems-Aktie:

872535



Ticker-Symbol TOMRA Systems -Aktie:

TMR



Oslo Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. Tomra Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (10.01.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Spezialisten für Sammel- und Sortierlösungen TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0005668905, WKN: 872535, Ticker-Symbol: TMR, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Das Marktumfeld, in dem sich der norwegische Hersteller von Leergutrücknahmeautomaten bewege, sei aktuell ein sehr aktives. Neue Verpackungsgesetze in Deutschland, europaweit Vorstöße in Richtung mehr Recycling und steigendes Umweltbewusstsein beim Konsumenten. Dennoch empfehle Nordea nun den Verkauf, an der Heimatbörse gerate die Tomra-Aktie kräftig unter Druck. Das aktuelle Kursziel von Nordea liege bei 225 Norwegische Kronen und damit deutlich unter dem Schlusskurs von 267,80 Kronen am Donnerstag.Neben der Tatsache, dass das Papier mit einem KGV von 43 für 2020 (zu 47 in 2019) überbewertet sei, werde als Grund für die Verkaufsempfehlung das stagnierende Wachstumspotenzial bei Leergutrücknahmeautomaten genannt. Darüber hinaus werde der Zuwachs bei Sortiermaschinen für Nahrungsmittel im laufenden Jahr als schleppend bewertet.Ursache dafür sei möglicherweise die zögernde Investitionsbereitschaft der Nahrungsmittel verarbeitenden Industrie. Diese suche weiterhin wegen der neuen Vorschriften für Verpackung und Etikettierung die langfristig sinnvollsten Lösungen in dem kleinen, disruptiven Markt. Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: