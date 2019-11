Börsenplätze TLG IMMOBILIEN-Aktie:



Kurzprofil TLG IMMOBILIEN AG:



Die börsennotierte TLG IMMOBILIEN AG (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) ist ein führendes Unternehmen für Gewerbeimmobilien in Deutschland und steht seit mehr als 25 Jahren für Immobilienkompetenz. Die TLG IMMOBILIEN AG erzielt stabile Mieteinnahmen, verfügt über einen niedrigen Leerstand und eine sehr gute Gebäudesubstanz sowie hohe Marktexpertise durch ihre Mitarbeiter vor Ort. Als aktiver Portfolio Manager ist die TLG IMMOBILIEN AG ein Gewerbeimmobilienspezialist für Büro- und Einzelhandelsimmobilien: Sie bewirtschaftet in ihrem hochwertigen Bestand schwerpunktmäßig Büroimmobilien in Berlin, Frankfurt am Main, Dresden, Leipzig und Rostock. Darüber hinaus verfügt die Gesellschaft über ein regional diversifiziertes Portfolio an Einzelhandelsimmobilien in hoch frequentierten Mikrolagen. Es zählen weiterhin insgesamt sieben Hotels in Berlin, Dresden, Leipzig und Rostock zu ihrem Portfolio. Die Objekte der TLG IMMOBILIEN AG zeichnen sich durch gute und sehr gute Lagen und langfristige Miet- bzw. Pachtverträge aus.



Zum 31. Dezember 2017 beträgt der Immobilienwert EUR 3,4 Mrd. Der EPRA Net Asset Value je Aktie liegt bei EUR 21,84 zum Stichtag. (19.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TLG IMMOBILIEN-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die TLG IMMOBILIEN-Aktie (ISIN: DE000A12B8Z4, WKN: A12B8Z, Ticker-Symbol: TLG) unter die Lupe.Aroundtown und TLG Immobilien hätten sich auf die Fusionsmodalitäten geeinigt. Aroundtown werde TLG für rund 3,1 Milliarden Euro in Aktien übernehmen. Damit entstünde der größte gewerbliche Vermieter Deutschlands und wahrscheinlich auch der nächste Kandidat für den deutschen Leitindex. Sollten Anleger jetzt zugreifen?Wie beide Unternehmen in der Nacht zum Dienstag mitgeteilt hätten, würden die TLG-Aktionäre 3,6 Aroundtown-Aktien für jede gehaltene Aktie erhalten. Dies entspreche einem Angebotspreis von 27,66 Euro pro TLG-Aktie respektive einer Prämie von 3,2 Prozent auf Basis des letzten Schlusskurses von 26,80 Euro.TLG-Großaktionärin Ouram Holding habe dem Deal zugestimmt, ihre rund 28-prozentige Beteiligung im Rahmen des Angebotes anzudienen . Vorstand und Aufsichtsrat von TLG würden das Umtauschangebot ebenfalls unterstützen.Die TLG-Aktie profitiert heute von den Übernahmeplänen, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 19.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link